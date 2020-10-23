كورونا كوردستان .. 1053 اصابة جديدة بالإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل أكثر من 1000 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى معدلات يسجلها الاقليم خلال الأيام القلائل الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 6251 فحصا جديدا بواقع: 2289 أربيل، 724 السليمانية، 172 كرميان، 148 رابرين، 2884 دهوك، 34 حلبجة.

واضافت انها سجلت 1053 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 461 اربيل، 83 السليمانية، 33 كرميان، 32 رابرين، 425 دهوك، 19 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 400 مصاب وكما يأتي: 124 أربيل، 12 السليمانية، 36 كرميان، 207 دهوك، و21 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 20 مريضا وكالاتي: 4 اربيل، 5 السليمانية، وحالة في كرميان، وحالة واحدة في رابرين/ و3 في حلبجة.

وبهذا يصل إجمالي اعداد الاصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كوردستان ولغاية الآن الى 67184 مصابا تعافى من بينهم 39207 بينما لا يزال 25714 قيد العلاج توفي 2263 مصابا.