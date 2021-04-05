سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا كوردستان: 1045 اصابة و16 وفاة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-05T12:42:05+0000
كورونا كوردستان: 1045 اصابة و16 وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الإثنين، وفاة ١٦ مصاباً بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ١٠٠٤٣ عملية فحص، سجلت من خلالها ١٠٤٥ إصابة توزعت على:

• (٢٤٩) أربيل

• (١٩٨) السليمانية

• (٥١٩) دهوك

• (٣) حلبجة

• (٦٦) گرمیان

• (١٠) رابرين

وسجلت الوزارة ايضاً تعافي ٤٠٧ أشخاص: 

• (٨١) أربيل

• (٨٨) السليمانية

• (٢٣٠) دهوك

• (٧) گرمیان

• (١) رابرين

وخلال يوم توفي ١٦ توزعوا على مدن:

• (٣) أربيل

• (٤) السليمانية

• (٨) دهوك

• (١) گرمیان

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب ١٢٦١٩١ شخصاً، تعافى منهم ١١١٤٩٤ شخصاً، وتوفي ٣٧٣١ اخر.

related

ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-21 15:06:19
ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

Date: 2020-03-18 18:11:00
كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

كورونا كوردستان.. ٥٣٠ إصابة جديدة وأكثر من نصفهم حالات شفاء

Date: 2020-11-19 12:09:14
كورونا كوردستان.. ٥٣٠ إصابة جديدة وأكثر من نصفهم حالات شفاء

اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

Date: 2020-12-27 17:17:10
اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

وزير صحة اقليم كوردستان يعلن تعافي 74 مصابا بفيروس كورونا

Date: 2020-04-04 15:12:43
وزير صحة اقليم كوردستان يعلن تعافي 74 مصابا بفيروس كورونا

الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

Date: 2020-12-21 09:05:58
الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

اربيل تعلن رسمياً فك قيود كورونا وفق ضوابط

Date: 2020-08-21 09:03:36
اربيل تعلن رسمياً فك قيود كورونا وفق ضوابط

فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-31 09:31:34
فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان