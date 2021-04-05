كورونا كوردستان: 1045 اصابة و16 وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الإثنين، وفاة ١٦ مصاباً بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ١٠٠٤٣ عملية فحص، سجلت من خلالها ١٠٤٥ إصابة توزعت على:

• (٢٤٩) أربيل

• (١٩٨) السليمانية

• (٥١٩) دهوك

• (٣) حلبجة

• (٦٦) گرمیان

• (١٠) رابرين

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وسجلت الوزارة ايضاً تعافي ٤٠٧ أشخاص:

• (٨١) أربيل

• (٨٨) السليمانية

• (٢٣٠) دهوك

• (٧) گرمیان

• (١) رابرين

وخلال يوم توفي ١٦ توزعوا على مدن:

• (٣) أربيل

• (٤) السليمانية

• (٨) دهوك

• (١) گرمیان

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب ١٢٦١٩١ شخصاً، تعافى منهم ١١١٤٩٤ شخصاً، وتوفي ٣٧٣١ اخر.