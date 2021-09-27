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كورونا كوردستان.. 10 وفيات و1421 إصابة خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-27T14:26:16+0000
كورونا كوردستان.. 10 وفيات و1421 إصابة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتسجيل ١٠ وفيات و١٤٢١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٩٤٩٤ فحصا بحثا عن المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، مبينة ان الفحوصات اظهرت اصابة ١٤٢١ شخصا بالفيروس.

واضاف البيان ان ما مجموعه ١٢١٥ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مؤكدة وفاة ١٠ مصابين في جميع مناطق الاقليم.

الاحصاءات الكلية للوزارة بحسب البيان اكدت انها حجرت ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها الوزارة منذ ظهور الفيروس في الاقليم ٣١٠٥٢٦٤ فحصا اظهرت اصابة ٣٢٨١١٨ شخصا، فيما بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من المرض ٢٩٤١٨٢ مصابا، فيما بقي ٢٨١١٧ مصابا تحت العناية الطبية وتأكد وفاة ٥٨١٩ مصابا منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان.

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