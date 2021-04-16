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كورونا كوردستان.. 10 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-16T17:51:44+0000
كورونا كوردستان.. 10 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الجمعة، ١٠ وفيات ونحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت ٩٥٢ إصابة جديدة في إقليم كوردستان توزعت على النحو الآتي:

• (١٩٩) أربيل

• (٣١٢) السليمانية

• (٣٧٢) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٥١) كرميان

• (١٤) رابرين

وأشارت إلى تسجيل ٦٧٥ حالة شفاء:

• (٨٨) اربيل

• (٩٢) السليمانية

• (٤٥١) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٣٣) كرميان

• (٩) رابرين

كما أفادت بوفاة ١٠ أشخاص جراء الإصابة بالفيروس: 

• (٣) اربيل

• (٣) السليمانية

• (٤) دهوك

وتابعت أن الإصابات في الإقليم وصلت إلى ١٣٧٥٧٧، بينها ٣٨٥٧ وفاة، و ١١٦٤٢٠ حالة شفاء.

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