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كورونا كوردستان.. وفاة 3 مصابين و557 اصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-22T14:08:19+0000
كورونا كوردستان.. وفاة 3 مصابين و557 اصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مع ارتفاع ملحوظ في اعداد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس .

وقالت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6134 فحصاً، سجلت خلالها اصابة 557 شخصاً في مناطق متفرقة من الاقليم، مشيرة إلى أن  1067 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها مع تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين اخرين نتيجة المضاعفات وتفاقم حالتهم المرضية.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة السابقة للاشتباه بالاصابة 21871 شخصاً خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت 3966197 فحصاً سجلت خلالها اصابة 428825 شخصاً في جميع المناطق، اكتسب 410049 مصاباً منهم الشفاء، مع بقاء 11427 تحت العناية الطبية.

وأشار البيان إلى وصول العدد التراكمي للوفيات جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس الى 7349 حالة وفاة في جميع مناطق  الاقليم.

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