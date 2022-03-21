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كورونا كوردستان.. وفاة اثنين واصابة ٩١ شخصا جديدا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-21T12:08:08+0000
كورونا كوردستان.. وفاة اثنين واصابة ٩١ شخصا جديدا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وفاة شخصين اثنين واصابة 91 اخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبرات وزارة الصحة الكوردستانية اجرت ٤٨٧٤ فحصا جديدا اظهرت وفاة اثنين واصابة ٩١ شخصا جديدا بفيروس كورونا، فيما اكتسب ٢٢٥ مصابا الشفاء التام من المرض، في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١ ألفاً و٨٧١ شخصاً خرجوا جميعا من المستشفيات، فيما بلغ تم فحص ٤ ملايين و١٠٦ آلاف و٣٥٩ شخصا، اسفرت عن اكتشاف ٤٣٥ ألفاً و٨٣٦ اصابة، واكتسب ٤٢٦ ألفاً و٤٨٠ منهم الشفاء، فيما بقي ١٩٣٢ مصابا تحت العناية، وتوفي ما مجموعه ٧٤٢٤ مصابا.

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