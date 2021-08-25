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كورونا كوردستان.. نحو ألفي إصابة و21 وفاة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T13:13:52+0000
كورونا كوردستان.. نحو ألفي إصابة و21 وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان مختبراتها سجلت وفاة 21 شخصا واصابة نحو ألفي شخص خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مقابل اكتساب 2440 مصابا الشفاء من المرض.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 12976 فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف 1921 اصابة جديدة.

واضاف البيان ان 2440 مصابا اكتسبوا الشفاء التام من الفيروس خلال المدة ذاتها، فيما توفي 21 مصابا متأثرين بمضاعفات المرض.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في الاقليم بـ 21871 شخصا، خرجوا جميعا، فيما كان مجموع الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها 2783891 فحصا، اسفرت عن اكتشاف 284650 اصابة بالفيروس، شفي منهم 237061 مصابا، وبقي 42306 مصابين تحت العناية الطبية، فيما بلغ مجموع المتوفين منهم 5283 شخصا.

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