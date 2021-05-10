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كورونا كوردستان.. أكثر من ألف حالة شفاء و829 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-10T15:55:19+0000
كورونا كوردستان.. أكثر من ألف حالة شفاء و829 إصابة جديدة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أكثر من ألف حالة شفاء في مقابل ٨٢٩ إصابة جديدة و١٠ وفيات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي:

• (١٨٣) في اربيل

• (٢٥٩) في السليمانية

• (٣٢٨) في دهوك

• (٨) في حلبجة

• (٥١) في كرميان

وأشارت إلى تسجيل ١١٤٢ حالة شفاء جديدة توزعت على:

• (٣٠٥) في أربيل

• (٣٩٨) في السليمانية

• (٣٦٦) في دهوك

• (١٠) في حلبجة

• (٥٨) في كرميان

• (٥) في رابرين

وقالت الوزارة إن ٣ وفيات سجلت في أربيل، و٤ في السليمانية، و٢ في دهوك، وواحدة في كرميان.

وبذلك، ارتفع مجمل الإصابات في الاقليم منذ ظهور الجائحة إلى ١٥٧٤٨٢، بينها ٤١١٨ وفاة، و ١٣٨٠٢١ حالة شفاء.

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