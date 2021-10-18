كورونا كوردستان.. أقل من ألف إصابة و23 وفاة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أقل من ألف إصابة و٢٣ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة حول الموقف الوبائي في الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت ٦٧٨٧ فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم، اظهرت اصابة ٧٩٢ شخصا جديدا بالفيروس، شفى منهم ١٣٢١ مصابا، فيما تم تسجيل ٢٣ حالة وفاة جديدة.

الاحصاءات الكلية للوزارة بشأن الفيروس في الاقليم منذ ظهوره، اشارت بحسب البيان نفسه الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، واكدت انها اجرت ٣٢٦٠٠٣٨ فحصا، اظهرت اصابة ٣٥٠٩٨٧ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ٣٢٦٤٨٥ مصابا فيما بقي ١٨٣٤٣ مصابا تحت العناية الطبية وتم تأكيد وفاة ٦١٥٩ مصابا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض.