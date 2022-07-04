كورونا كوردستان.. قفزة جديدة في الإصابات مع عدم تسجيل وفيات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل قرابة تسعمائة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٣٣٧٦ فحصا جديدا أسفرت عن اكتشاف ٨١٥ اصابة جديدة.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ١٢٩ مصابا، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ٢١٨٧١ خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت مختبراتها بإجراء ٤٣١٦٤٢٢ فحصا، أظهرت إصابة ٤٤٤٢١١ شخصا، اكتسب ٤٣١٧٦٠ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي ٤٩٩٨ مصابا تحت العناية الصحية، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٣ متوفيا.