كورونا كوردستان .. صفر وفيات و14 حالة إصابة بالموقف الأسبوعي للجائحة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا خلال الموقف الوبائي الأسبوعي للجائحة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوائرها سجل خلال موقفها الأسبوعي 14 اصابة بفيروس كورونا، فيما رصدت 95 حالة شفاء من الوباء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة".

وأضافت أن "هذه الحالات سجلت بعد فحص 666 حالة في مختبرات ومستشفيات إقليم كوردستان"، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 466943 فيما بلغت عدد حالات الشفاء 459458 فيما استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 7469 حالة وفاة".