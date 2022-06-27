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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وأكثر من 400 اصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-27T15:15:57+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وأكثر من 400 اصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل اصابة 410 حالات بفيروس كورونا المستجد COVID19، من دون تسجيل أية حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الفترة ذاتها 2733 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 410 أشخاص بالفيروس، مقابل عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة. 

وأضاف البيان ان 60 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في جميع مناطق الاقليم.

وأجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في إقليم كوردستان بـ21871 شخصا، خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما وصل عدد الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة 4296971 فحصا، اظهرت اصابة 440750 شخصا، تعافى منهم ٤٣١١٦٥ مصابا، مع بقاء ٢١٣٤ شخصا تحت العناية الطبية المركزة، مع تجمد العدد التراكمي لمجمل الوفيات بالفيروس عند الرقم ٧٤٥١ حالة وفاة في جميع مناطق إقليم كوردستان.

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