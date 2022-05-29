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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وإصابة ٢٦ شخصا جديدا بالفيروس

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-29T15:34:06+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وإصابة ٢٦ شخصا جديدا بالفيروس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اصابة ٢٦ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ قرابة الشهر.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٥١٣ فحصا جديدا شخصت من خلالها الإصابات الجديدة.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٤٧ مصابا الشفاء من المرض بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع والعشرين تواليا.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس ب٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اجرت مختبرات الوزارة ٤٢٣٨٧٧٤ فحصا في الفترة ذاتها، اسفرت عن اكتشاف 438131 حالة اصابة بفيروس كورونا في جميع مناطق الإقليم، اكتسب ٤٣٠٣١٤ منهم الشفاء بعد تلقي العلاج، مع بقاء ٣٦٧ تحت العناية الطبية، فيما تجمد العدد التراكمي لمجموع الوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ منذ قرابة شهر.

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