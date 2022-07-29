كورونا كوردستان: صفر وفيات ونحو 500 اصابة بالفيروس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل نحو 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2901 فحصا جديدا أسفرت عن اكتشاف 481 حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 728 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

واجمل البيان عدد الاصابات 460681 شخصا منذ تفشي الجائحة، تعافى منهم 444162 مصابا، فيما استقر عدد المتوفين جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس هذا اليوم على 7458 شخصا في جميع مناطق الإقليم.