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كورونا كوردستان.. صفر وفيات ومستوى الإصابات مازال مرتفعاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-29T19:37:24+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات ومستوى الإصابات مازال مرتفعاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابة ٣٩٠ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان تلك الإصابات تم تشخصيها بعد إجراء ٢٢٠٩ فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما شخصت تعافي ٩٤ مصابا، من دون تسجيل حالات وفاة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا، فيما اكد ان مختبراتها اجرت خلال الفترة ذاتها ٤٣٠١٧٩٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٤٤١٥٤٧ اصابة بالفيروس، اكتسب ٤٣١٣٥٣ مصابا الشفاء، فيما بقي ٢٧٤٤ مصابا تحت العناية الطبية، وبقي العدد التراكمي للوفيات ٧٤٥٢ حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.

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