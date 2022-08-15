كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتسجيل أكثر من 100 إصابة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوائرها سجلت 125 اصابة بفيروس كورونا، فيما رصدت 418 حالة شفاء من الوباء".

وأضافت أن "هذه الحالات سجلت بعد فحص 2412 حالة في مختبرات ومستشفيات إقليم كوردستان"، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 464475 فيما بلغت عدد حالات الشفاء 454234 فيما استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 7463 لعدم تسجيل أي حالة وفاة".

يشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ فترة طويلة، التي يشهد فيها إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا.