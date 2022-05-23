كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع عدد الإصابات مجددا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل اصابة 23 شخصا فقط بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع عدم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1925 فحصا أظهرت اصابة 23 شخصا بالفيروس في جميع مناطق الإقليم في مؤشر على تراجع في الاصابات.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 41 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الفحص التي أجرتها مختبرات الوزارة منذ ظهور الفيروس 4227461 فحصا أظهرت اصابة 437994 شخصا تعافى منهم 430106 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم مع بقاء 438 مصابا تحت العناية الصحية مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة في جميع مناطق الإقليم.