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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع بأعداد المصابين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T18:41:48+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع بأعداد المصابين

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل صفر وفاة، و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها أجرت "2245 فحصاً مختبرياً وسجلت 746 حالة شفاء من فيروس كورونا".

وأضافت أن "إجمالي أعداد الوفيات بقي على حاله عند 7459 حالة، بينما ارتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى و462 ألفاً و720، في حين بلغ إجمالي المتعافين من الوباء و448 ألفاً و976 شخصاً".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد سجلت حالة وفاة واحدة و352 إصابة بفيروس كورونا، و839 حالة شفاء يوم أمس الأربعاء.

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