كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع الاصابات من جديد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ١٩ إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم الخامس والعشرين توالياً.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٩٣٧ فحصاً جديداً، اظهرت أن ١٩ شخصاً فقط اصيبوا بالفيروس في مؤشر على تراجع نسبة الاصابات، فيما اكتسب ٤٨ مريضاً الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، دون اية حالة وفاة جديدة.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اجرت مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها ٤٢٣١٢٢١ فحصا اظهرت اكتشاف اصابة ما مجموعه ٤٣٨٠٣٨ شخصاً، إكتسب ٤٣٠١٩٣ مصاباً الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي ٣٩٥ مصاباً تحت العلاج الطبي، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ ضحية منذ ظهور الفيروس في جميع مناطق الاقليم.