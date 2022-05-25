سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع الاصابات من جديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T17:17:47+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وتراجع الاصابات من جديد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ١٩ إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم الخامس والعشرين توالياً.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٩٣٧ فحصاً جديداً، اظهرت أن ١٩ شخصاً فقط اصيبوا بالفيروس في مؤشر على تراجع نسبة الاصابات، فيما اكتسب ٤٨ مريضاً الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، دون اية حالة وفاة جديدة.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اجرت مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها ٤٢٣١٢٢١ فحصا اظهرت اكتشاف اصابة ما مجموعه ٤٣٨٠٣٨ شخصاً، إكتسب ٤٣٠١٩٣ مصاباً الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي ٣٩٥ مصاباً تحت العلاج الطبي، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم  ٧٤٥٠ ضحية منذ ظهور الفيروس في جميع مناطق الاقليم.

related

كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Date: 2020-11-04 14:47:59
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

تراجع ملحوظ باصابات كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-10-30 12:22:15
تراجع ملحوظ باصابات كورونا في اقليم كوردستان

صحة كوردستان تسجل وفاة 11 مريضاً و688 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-11-03 13:52:16
صحة كوردستان تسجل وفاة 11 مريضاً و688 اصابة جديدة بكورونا

وفاة 16 مريضاً وتسجيل 567 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كوردستان

Date: 2021-11-14 13:19:47
وفاة 16 مريضاً وتسجيل 567 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كوردستان

8 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

Date: 2021-12-08 15:08:02
8 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

الشهر المقبل.. كوردستان تمنع غير الملقحين من دخول مؤسساتها الصحية

Date: 2022-01-04 15:14:10
الشهر المقبل.. كوردستان تمنع غير الملقحين من دخول مؤسساتها الصحية

كورونا كوردستان.. وفاة 3 مصابين و557 اصابة جديدة

Date: 2022-02-22 14:08:19
كورونا كوردستان.. وفاة 3 مصابين و557 اصابة جديدة

كوردستان تسجل ثلاث وفيات و480 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2022-03-02 15:19:28
كوردستان تسجل ثلاث وفيات و480 إصابة جديدة بكورونا