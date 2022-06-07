كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة 31 شخصاً جديداً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت اصابة 31 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19، دون تسجيل اية حالة وفاة منذ 38 يوماً.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1836 فحصاً، اظهرت اصابة 31 شخصاً جديداً، مبيناً أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 25 مصاباً بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة منذ 38 يوماً.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان 21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة 4255408 فحصاً، أسفرت عن اكتشاف 438367 اصابة بالفيروس، تعافى منهم 430569 مصاباً، فيما بقي 348 مصابا تحت العناية الصحية، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم 7450 حالة وفاة.