كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٩١ شخصا جديدا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن إصابة ٩١ شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٢٥٠٢ فحص جديد، اسفرت عن اكتشاف ٩١ اصابة جديدة.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ١٨ مصابا الشفاء من المرض بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اشار الى ان مختبراتها أجرت خلال الفترة ذاتها ٤٢٧١٩٧٧ فحصا، اسفرت عن اكتشاف ٤٣٨٨٩٤ شخصا بالفيروس، اكتسب ٤٣٠٧٨٤ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي ٦٥٩ مصابا تحت العناية الطبية، مع بقاء العدد التراكمي للوفيات صامدا عند الرقم ٧٤٥١ حالة وفاة.