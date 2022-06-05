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كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٢٧ شخصا جديدا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-05T18:23:21+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٢٧ شخصا جديدا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن إصابة ٢٧ شخصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من دون تسجيل أية حالات وفاة في جميع مناطق الإقليم لليوم السادس والثلاثين تواليا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها أجرت خلال يوم ١٧٩٨ فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن اكتشاف إصابة ٢٧ شخصا بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٣١ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة منذ  ٣٦ يوما على التوالي.

وفي الاحصاءات الاجمالية للوزارة اشار البيان الى ان انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، فيما اجرت مختبرات الوزارة للفترة ذاتها ٤٢٥١٨٠٤ فحوص، أظهرت اصابة ٤٣٨٣٠٠ شخصا بالفيروس،  اكتسب ٤٣٠٥٢٠ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم وبقي ٣٢٩ مصابا منهم تحت العناية الصحية، فيما بقي العدد التراكمي لحالات الوفاة متجمدا عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة منذ ٣٦ يوما.

 

 

 

 

 

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