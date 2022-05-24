كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٢٥ شخصا جديدا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة ٢٥ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٨٢٣ فحصا جديدا، اسفرت عن اكتشاف الإصابات الجديدة.

وأشار الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٣٩ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما مازال مجموع المتوفين جراء مضاعفات المرض متجمدا عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة لليوم الرابع والعشرين على التوالي منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس ، فيما أجرت مختبرات الوزارة ٤٢٢٩٢٨٤ فحصا للفترة ذاتها اظهرت اصابة ٤٣٨٠١٩ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ٤٣٠١٤٥ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، مع بقاء ٤٢٤ مصابا تحت العناية الطبية.