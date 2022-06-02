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كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع معدلات الإصابة بالفيروس

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T19:16:48+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع معدلات الإصابة بالفيروس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن اصابة ١٨ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ ٣٣ يوما.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ١٦٦٣ فحصا اسفرت عن اكتشاف ١٨ اصابة جديدة فقط في مؤشر جديد على تراجع الفيروس في اقليم كوردستان.

وأضاف ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٢٧ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة منذ ٣٣ يوما.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبراتها ٤٢٤٥٨٢٢ فحصا للفترة ذاتها اظهرت اصابة ٤٣٨٢٣٥ شخصا منذ ظهور الفيروس، تعافى منهم ٤٣٠٤٤٨ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ منذ أكثر من شهر.

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