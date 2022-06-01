سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات بالفيروس

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-01T15:07:15+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات بالفيروس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ٢٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مع عدم وجود اية حالة وفاة منذ اكثر من شهر.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت ١٩٤٠ فحصاً خلال الفترة ذاتها، اظهرت إصابة ٢٢ شخصاً جديدا في تراجع طفيف عن معدل الاصابة خلال الايام الماضية.

وأشار البيان إلى أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٥٣ مصاباً مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ ٣٢ يوماً.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها ٤٢٤٤١٦٩ فحصاً اظهرت اصابة ما مجموعه ٤٣٨٢١٧ شخصاً بالفيروس، تعافى منهم ٤٣٠٤٢١ مصاباً بعد تلقي العلاج اللازم وبقاء ٣٤٦ تحت العناية الطبية، مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة.

related

كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-06-27 14:08:39
كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً

Date: 2021-07-18 21:10:28
صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً

كوردستان تسجل 12 وفاة و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-09-04 13:28:19
كوردستان تسجل 12 وفاة و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل وفاة واحدة و38 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان العراق

Date: 2022-03-24 16:45:45
تسجيل وفاة واحدة و38 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان العراق

12 حالة وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-05 15:53:05
12 حالة وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

وفاة 17 شخصاً نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 15:24:05
وفاة 17 شخصاً نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

كورونا في كوردستان.. تسجيل 20 حالة وفاة و2348 اصابة

Date: 2021-08-13 14:59:24
كورونا في كوردستان.. تسجيل 20 حالة وفاة و2348 اصابة

فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-31 09:31:34
فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان