كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات بالفيروس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ٢٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مع عدم وجود اية حالة وفاة منذ اكثر من شهر.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت ١٩٤٠ فحصاً خلال الفترة ذاتها، اظهرت إصابة ٢٢ شخصاً جديدا في تراجع طفيف عن معدل الاصابة خلال الايام الماضية.

وأشار البيان إلى أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٥٣ مصاباً مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ ٣٢ يوماً.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها ٤٢٤٤١٦٩ فحصاً اظهرت اصابة ما مجموعه ٤٣٨٢١٧ شخصاً بالفيروس، تعافى منهم ٤٣٠٤٢١ مصاباً بعد تلقي العلاج اللازم وبقاء ٣٤٦ تحت العناية الطبية، مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة.