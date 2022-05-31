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كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-31T17:34:51+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة ٢٦ شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٥٦٨ فحصاً، اظهرت اصابة ٢٦ شخصاً بالفيروس في مؤشر على إستمرار تراجع معدلات الإصابة خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان، أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٢٦ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، من دون تسجيل اية حالة وفاة جديدة منذ شهر ويوم واحد توالياً.

وفي الاحصاءات الاجمالية، أشار بيان الوزارة إلى أن مراكزها الصحية قامت بحجر ٢١٨٧١ مصاباً خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في الاقليم، فيما قامت مختبراتها بإجراء ٤٢٤٢٢٢٩ فحصاً، اظهرت اصابة ٤٣٨١٩٥ شخصاً، تعافى منهم ٤٣٠٣٦٨ مصاباً بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي ٣٧٧ مصاباً تحت العناية الصحية، وتجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم منذ اكثر من شهر كامل.

 

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