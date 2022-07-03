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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع ملحوظ في الإصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T16:43:59+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع ملحوظ في الإصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اصابة نحو ستمائة شخص بفيروس كورونا المستجد COVID19 في جميع مناطق الإقليم من دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٢٧٤٧ فحصاً جديداً، أسفرت عن اكتشاف ٥٧٧ إصابة جديدة بالفيروس في الإقليم من دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٩٢ مصاباً الشفاء بعد تلقي العلاج المناسب.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤٣١٣٠٤٦ فحصا أسفرت عن اكتشاف ٤٤٣٣٩٦ اصابة، تعافى منهم ٤٣١٦٣١ مصابا وبقي ٤٣١٢ مصابا تحت العناية الصحية وبقي مجموع المتوفين جراء مضاعفات الإصابة ٧٤٥٣ حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.

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