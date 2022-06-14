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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع ملحوظ في الإصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-14T15:05:23+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع ملحوظ في الإصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة ٩٣ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، دون تسجيل اية حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٧٤٣ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٩٣ شخصا بالفيروس في مؤشر على ارتفاع ملحوظ بمعدل الاصابات، مشيرا الى عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

واضاف البيان، ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٢٦ مصابا من دون تسجيل اية وفيات جديدة.

وفي الاحصاءات الاجمالية ، أوضح بيان الوزارة الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا بداعي الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، خرجوا جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا الى مختبراتها اجرت خلال الفترة السابقة التي تلت ظهور الفيروس ٤٢٦٧٧٠٢ فحصا، اسفرت عن اكتشاف مامجموعه ٤٣٨٧٠٩ حالة اصابة بالفيروس، اكتسب ٤٣٠٧٤٤ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، مع بقاء ٥١٤ مصابا تحت العناية الصحية، فيما تجمد المجموع التراكمي لعدد الوفيات عند ٧٤٥١ حالة وفاة.

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