كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع في أعداد المصابين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اصابة ٦١ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ١٧١٤ فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف ٦١ إصابة جديدة بالفيروس في مؤشر على ارتفاع في معدل الإصابات مقارنة بالايام السابقة.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٢٦ شخصا الشفاء من الفيروس بعد تلقي العلاج اللازم، فيما عاود عدد الوفيات الى الصفر بعد يوم من حالة وفاة واحدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من المرض، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤٢٦٤١٣٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٤٣٨٥٥٦ اصابة منذ ظهور الفيروس، اكتسب ٤٣٠٦٨٠ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٤٢٥ من المصابين تحت العناية الطبية، وبقي العدد التراكمي لمجمل المصابين ٧٤٥١ متوفيا في جميع مناطق الإقليم.