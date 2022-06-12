سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع في أعداد المصابين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-12T19:15:28+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع في أعداد المصابين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اصابة ٦١ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ١٧١٤ فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف ٦١ إصابة جديدة بالفيروس في مؤشر على ارتفاع في معدل الإصابات مقارنة بالايام السابقة.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٢٦ شخصا الشفاء من الفيروس بعد تلقي العلاج اللازم، فيما عاود عدد الوفيات الى الصفر بعد يوم من حالة وفاة واحدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من المرض، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤٢٦٤١٣٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٤٣٨٥٥٦ اصابة منذ ظهور الفيروس، اكتسب ٤٣٠٦٨٠ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٤٢٥ من المصابين تحت العناية الطبية، وبقي العدد التراكمي لمجمل المصابين ٧٤٥١ متوفيا في جميع مناطق الإقليم.

 

related

اقليم كوردستان يتسلم نوعين "مهمين" من الدواء لعلاج كورونا

Date: 2020-04-12 12:45:16
اقليم كوردستان يتسلم نوعين "مهمين" من الدواء لعلاج كورونا

عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-05-23 12:23:46
عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. خمس وفيات و348 اصابة جديدة

Date: 2022-03-03 18:10:05
كورونا كوردستان.. خمس وفيات و348 اصابة جديدة

17 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وسط انخفاض بأعداد الإصابات

Date: 2021-11-01 13:12:31
17 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وسط انخفاض بأعداد الإصابات

كوردستان.. ست وفيات و636 اصابة جديدة وشفاء اكثر من 1000 مصاب بكورونا

Date: 2021-05-13 13:54:31
كوردستان.. ست وفيات و636 اصابة جديدة وشفاء اكثر من 1000 مصاب بكورونا

اتحاد معلمي كوردستان يطالب بإعادة فتح مدارس الإقليم ويعلن وفاة أربعة تدريسيين بكورونا

Date: 2021-03-29 11:21:33
اتحاد معلمي كوردستان يطالب بإعادة فتح مدارس الإقليم ويعلن وفاة أربعة تدريسيين بكورونا

لليوم الثالث عشر.. صفر وفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2022-05-12 20:15:54
لليوم الثالث عشر.. صفر وفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

إدارة PYD تغلق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان

Date: 2020-02-27 18:47:29
إدارة PYD تغلق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان