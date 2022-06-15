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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع في اعداد المصابين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T14:01:31+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع في اعداد المصابين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن اصابة ٩٤ شخصاً بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٧٧٣ فحصا، اسفرت عن اكتشاف اصابة ٩٤ شخصا جديدا في جميع مناطق الإقليم.

وأضاف البيان، ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٢٢ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، مؤكدا عدم وجود اية حالة وفاة جديدة.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ٢١٨٧٢١ شخصاً وتم اخراجهم جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة ٤٢٦٩٤٧٥ فحصا اثبتت اكتشاف ٤٣٨٨٠٣ شخصا للفترة ذاتها، تعافى منهم ٤٣٠٧٦٦ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي ٥٨٦ مصابا تحت العناية الطبية، وبقي العدد التراكمي للوفيات عند حاجز الرقم ٧٤٥١ حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.

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