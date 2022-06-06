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كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع طفيف في حالات الاصابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T14:47:24+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع طفيف في حالات الاصابة

كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع طفيف في حالات الاصابة 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اصابة ٣٦ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تواصل عدم تسجيل أية حالة وفاة منذ ٣٧ يوما على التوالي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت قيام مختبرات الوزارة باجراء ١٧٦٨ فحصا جديدا، اسفرت عن اكتشاف  ٣٦ اصابة جديدة بالفيروس في جميع مناطق الإقليم، اكتسب ٢٣ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم السابع والثلاثين على التوالي.

الاحصاءات الاجمالية للوزارة اظهرت بحسب البيان ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بحجر ٢١٨٧١ شخصا للاشتباه باصابتهم وتم إخراجهم جميعا بعد التأكد من من سلامتهم، فيما أكد قيام مختبرات الوزارة باجراء ٤٢٥٣٥٧٢ فحصا، أظهرت إصابة ٤٣٨٣٣٦ شخصا بالمرض، شفي منهم ٤٣٠٥٤٤ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي ٣٤٢ مصابا تحت العناية المركزة، مع تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.

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