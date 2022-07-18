كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع بالإصابات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيلها 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي العدد إلى 453966.

وذكرت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "815 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي الكلي إلى 436755".

وأضافت أن "محافظات الإقليم سجلت صفر وفيات خلال آخر 24 ساعة ليبقى عدد الوفيات الكلي ثابتاً عند 7456 حالة وفاة".

وكان اقليم كوردستان، قد سجل يوم امس 839 حالة إصابة بالوباء، وحالة وفاة واحدة في عموم مناطق الإقليم.