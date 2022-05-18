كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم 18 وتسجيل 53 إصابة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابة ٥٣ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل اي حالات وفاة لليوم الثامن عشر على التوالي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٩٧٥ فحصا جديدا شخصت فيه الإصابات الجديدة.

وأضاف ان ١٨ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة في جميع مناطق الإقليم.

واشار البيان الى ان مجموع الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية كان ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اشار البيان الى ان مختبرات الوزارة اجرت ٤٢١٨٥١٩ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٤٣٧٨٧١ اصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم، أكتسب ٤٢٩٩٩٠ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٤٣١ مصابا تحت العلاج الطبي، تجمد عدد المتوفين جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس عند العدد ٧٤٥٠.