كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم الأربعين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اصابة ثلاثة وثلاثين شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة منذ أربعين يوما.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٥٥٢ فحصا أسفرت عن اكتشاف ٣٣ إصابة جديدة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٣١ مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، من دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة منذ ٤٠ يوما.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة ٤٢٥٨٦٣٥ فحصا أسفرت عن اكتشاف إصابة مامجموعه ٤٣٨٤٣٠ شخصا بالفيروس، أكتسب ٤٣٠٦١٩مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم فيما بقي ٣٦١ مصابا تحت العناية الصحية، مع ثبات العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ منذ أربعين يوما.