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كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم الـ16 توالياً واصابة 47 شخصاً جديداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-15T18:38:06+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم الـ16 توالياً واصابة 47 شخصاً جديداً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مؤكدة عدم حصول اية وفيات جديدة لليوم السادس عشر على التوالي في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٢٧٠٢ فحصا جديداً، أظهرت اصابة ٤٧ شخصا بفيروس كورونا في جميع مناطق الاقليم، موضحاً أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٣٦ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

 ونوه البيان الى حجز ٢٨٧١ مصاباً خلال الفترة التي تلت ظهور المرض، فيما اجرت مختبراتها ما مجموعه ٤٢١٢٥٩٩ فحصاً، اسفرت عن إكتشاف ٤٣٧٧٦٤ اصابة، تعافى منهم ٤٢٩٩٢٧ مصاباً وبقي ٣٨٧ مصاباً تحت العناية الطبية، وتجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ مصاباً في جميع مناطق الإقليم.

 

 

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