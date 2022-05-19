كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم التاسع عشر وتراجع بالإصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل ٢٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال يوم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ١٨٩٤ فحصا جديدا شخصت من خلالها الإصابات الجديدة.

واشار البيان الى ان ١٧ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها من دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم التاسع عشر على التوالي.

واظهرت الاحصائيات الاجمالية للوزارة ان مراكزها الصحية قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، مشيرة الى ان مختبراتها اجرت ما مجموعه ٤٢٢٠٤١٣ فحصا أظهرت اصابة ٤٣٧٨٩٨ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ما مجموعه ٤٣٠٠٠٧ مصابا مع بقاء ٤٤١ مصابا تحت العلاج الطبي المركز، مع تجمد مجموع الوفيات عند ٧٤٥٠ حالة وفاة.