سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم التاسع عشر وتراجع بالإصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-19T16:41:45+0000
كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم التاسع عشر وتراجع بالإصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل ٢٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال يوم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ١٨٩٤ فحصا جديدا شخصت من خلالها الإصابات الجديدة.

واشار البيان الى ان ١٧ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها من دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم التاسع عشر على التوالي.

واظهرت الاحصائيات الاجمالية للوزارة ان مراكزها الصحية قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، مشيرة الى ان مختبراتها اجرت ما مجموعه ٤٢٢٠٤١٣  فحصا أظهرت اصابة ٤٣٧٨٩٨ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ما مجموعه ٤٣٠٠٠٧ مصابا مع بقاء ٤٤١ مصابا تحت العلاج الطبي المركز، مع تجمد مجموع الوفيات عند ٧٤٥٠ حالة وفاة.

related

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

Date: 2021-07-23 15:36:02
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

تسجيل 546 اصابة و7 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-06-06 13:38:58
تسجيل 546 اصابة و7 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

إصابات كورونا في إقليم كوردستان تكسر حاجز الألف

Date: 2021-10-25 13:48:33
إصابات كورونا في إقليم كوردستان تكسر حاجز الألف

لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

Date: 2021-05-07 10:45:48
لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

كوردستان تسجيل 9 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-12-21 15:44:37
كوردستان تسجيل 9 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا

Date: 2020-03-24 09:47:05
الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا

4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-03 14:09:00
4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. ثلاث وفيات و 37 اصابة جديدة

Date: 2022-04-14 14:08:11
كورونا كوردستان.. ثلاث وفيات و 37 اصابة جديدة