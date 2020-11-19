كورونا كوردستان.. ٥٣٠ إصابة جديدة وأكثر من نصفهم حالات شفاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن وفاة ٢١ مصاباً بفيروس كورونا في عموم الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية، الذي سجلت خلاله ٥٣٠ إصابة جديدة، وتعافي ٣٢٩ آخر.

وذكر بيان لصحة الإقليم أنها أجرت خلال يوم ٥٣١٠ عملية فحص، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (١٥٤) اربيل

• (١٢٧) السليمانية

• (١٨٣) دهوك

• (٢٠) حلبجة

• (٣٩) گرمیان

• (٧) رابرين

كما توزعت حالات الشفاء الـ٣٢٩ على:

• (١٢١) اربيل

• (٢٤) السليمانية

• (١٤٠) دهوك

• (١٣) حلبجة

• (٣١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سجلت مدن الإقليم ٢١ حالة وفاة

• (٣) اربيل

• (٦) السليمانية

• (٥) دهوك

• (٤) حلبجة

• (١) گرمیان

• (٢) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٩٢٠١٠ أشخاص بالفيروس، تعافى منهم ٥٦٦٤٧ شخصاً، وتوفي ٢٩٣٤ آخر.