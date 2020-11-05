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كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-05T12:02:25+0000
كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، عن تسجيل ٢٣ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال يوم في مدن الإقليم، الذي سجل ايضاً ١١٩٥ إصابة، وتعافي ٥٥٢ آخر.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة ماضية ٧٠٧٩ عملية فحص سجلت من خلالها الإصابات الجديدة، والتي توزعت على:

• (٤٣٣) اربيل

• (٢٠٦) السليمانية

• (٤٥١) دهوك

• (٢٩) حلبجة

• (٦٠) گرمیان

• (١٦) رابربين

كما توزع حالات التعافي على 

• (١٢٤) اربيل

• (٢١) السليمانية

• (٣٣٩) دهوك

• (٢٥) حلبجة

• (٣٩) گرمیان

• (٤) رابرين

  

وذكرت صحة كوردستان ان حالات الوفاة الـ٢٣ توزعت على مدن:

• (٥) اربيل

• (٥) السليمانية

• (٩) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٠) گرمیان

• (٢) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس أصيب في إقليم كورستان، ٨١٦٠٨ أشخاص، تعافى منهم ٥١٢٥٠، وتوفي ٢٥٨٣ اخر.


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