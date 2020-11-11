سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كورونا كوردستان.. ٧٧٢ إصابة جديدة خلال يوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-11T13:19:01+0000
كورونا كوردستان.. ٧٧٢ إصابة جديدة خلال يوم

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ٢٢ حالة وفاة خلال يوم الذي سجل فيه إصابة ٧٧٢ وتعافي ٢١٢ اخر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنها اجرت 

٤٩٦٣ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

(٧٧) اربيل

(٢١٣) السليمانية

(٤١٥) دهوك

(٢٠) حلبجة

(٤١) گرمیان

(٦) رابرين

كما شخصت التعافي في:

(٩٤) اربيل

(٢٣) السليمانية

(٤٥) دهوك

(١٧) حلبجة

(٣٣) گرمیان

(٠) رابرين

كما توزعت حالات الوفاة الـ٢٢ في مدن 

(٣) اربيل

(٨) السليمانية

(٤) دهوك

(٢) حلبجة

(٢) گرمیان

(٣) رابرين

 ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٨٦٦٠٠ شخصاً، تعافى منهم ٥٣٥٧٦، وتوفي ٢٧٣١ آخر.

related

اقليم كوردستان يسجل 542 اصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

Date: 2020-08-09 12:05:56
اقليم كوردستان يسجل 542 اصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

Date: 2020-10-14 10:19:59
اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

Date: 2020-09-30 10:00:32
لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

Date: 2020-11-05 12:02:25
كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

Date: 2020-08-03 15:37:31
إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

Date: 2020-08-11 12:05:43
كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Date: 2020-11-04 14:47:59
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة