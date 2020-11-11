كورونا كوردستان.. ٧٧٢ إصابة جديدة خلال يوم

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ٢٢ حالة وفاة خلال يوم الذي سجل فيه إصابة ٧٧٢ وتعافي ٢١٢ اخر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنها اجرت

٤٩٦٣ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

•(٧٧) اربيل

•(٢١٣) السليمانية

•(٤١٥) دهوك

•(٢٠) حلبجة

•(٤١) گرمیان

•(٦) رابرين

كما شخصت التعافي في:

•(٩٤) اربيل

•(٢٣) السليمانية

•(٤٥) دهوك

•(١٧) حلبجة

•(٣٣) گرمیان

•(٠) رابرين

كما توزعت حالات الوفاة الـ٢٢ في مدن

•(٣) اربيل

•(٨) السليمانية

•(٤) دهوك

•(٢) حلبجة

•(٢) گرمیان

•(٣) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٨٦٦٠٠ شخصاً، تعافى منهم ٥٣٥٧٦، وتوفي ٢٧٣١ آخر.