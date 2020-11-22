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كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T14:23:39+0000
كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، انخفاضاً بحالات الإصابة بفيروس كورونا ل٢٤ ساعة سابقة، قابلها ارتفاعاً بحالات التعافي.

وذكرت الوزارة أنها أجرت ٦٥٠٥ عملية فحص خلال يوم سجلت من خلالها ٤٩٥ إصابة جديدة توزعت على:

(١٩٣) اربيل

(١٣٧) السليمانية

(١١٣) دهوك

(١٥) حلبجة

(٢٨) گرمیان

(٩) رابرين

كما تعافى ٤٢٤ شخصاً:

(١١٦) اربيل

(٢٩) السليمانية

(٢٢٩) دهوك

(١١) حلبجة

(٣٩) گرمیان

(٠) رابرين

وخلال يوم توفي ١٧ مصاباً بالفيروس توزعوا على 

(٣) اربيل

(٨) السليمانية

(٤) دهوك

(٠) حلبجة

(٠) گرمیان

(٢) رابرين

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان أصيب ٩٣٤٣٣ شخصاً، تعافى منهم ٥٧٩٤١ شخصاً، وتوفي ٢٩٩٤ آخر.

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