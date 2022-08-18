كورونا كوردستان.. إصابات دون 100 وصفر وفيات لليوم الرابع على التوالي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل 79 إصابة بفيروس كورونا، و239 حالة شفاء وصفر وفيات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحالات سجلت بعد فحص 2245 حالة في مختبرات ومستشفيات إقليم كوردستان"، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 464737، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 455257، في حين استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 7463 لليوم الرابع على التوالي".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد سجلت أمس الأربعاء، 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و352 حالة شفاء من الوباء، وصفر وفيات.