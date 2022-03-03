كورونا كوردستان.. خمس وفيات و348 اصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وفاة خمسة مصابين وتسجيل 348 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5756 فحصا جديدا أظهرت إصابة 348 شخصا جديدا.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 766 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة في جميع مناطق الاقليم.

الإحصاءات التراكمية للوزارة أشارت بحسب البيان الى انها قامت خلال الفترة الماضية بحجر 21871 شخصا تم إخراجهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الفحص التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤٠١٦٩٤١ فحصا، أظهرت اصابة ٤٣٣٠٣٧ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ٤١٨٢٥١ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي ٧٣٩٩ مصابا تحت العناية الطبية مع بلوغ العدد التراكمي للوفيات الى ٧٣٨٧ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.