كورونا كوردستان.. حصيلة شفاء مرتفعة مقابل إنخفاض بالإصابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الإثنين، تسجيل وفاة تسعة مصابين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية الذي شخصت به إصابة اكثر من ٢٠٠ وتعافي اكثر من ٣٥٠ اخر.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ٤٠٣٠ عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها إصابة ٢٠١ توزعت على"

• (٥٤) اربيل

• (٣٤) السليمانية

• (١٠٣) دهۆك

• (٢) حلبجة

• (٨) گرمیان

• (٠) رابرين

كما شخصت تعافي ٣٧٤ شخصاً

• (١١٤) اربيل

• (٨) السليمانية

• (٢٣١) دهوك

• (٦) حلبجة

• (١٥) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات الوفاة التسع على:

• (١) اربيل

• (١) السليمانية

• (٤) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٢) گرمیان

• (١) رابرين

ومنذ تفشي الوباء في الإقليم أصيب ١٠٠٤٩٧ شخصاً، تعافى منهم ٦٤٩٦٣ شخصاً، وتوفي ٣٣٠٠ اخر.