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كورونا كوردستان.. حالتا وفاة و141 اصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-17T14:22:06+0000
كورونا كوردستان.. حالتا وفاة و141 اصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال يوم 6275 فحصا في جميع مناطق الاقليم أظهرت اصابة 141 شخصا جديدا.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 346 مصابا، فيما توفي شخصان جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واجملت الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في الاقليم بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها خلال الفترة ذاتها 4088447 فحصا اظهرت اصابة 435544 شخصا بالفيروس، اكتسب 425621 مصابا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما بلغ العدد التراكمي للوفياة جراء مضاعفات الاصابة بالمرض 7416 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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