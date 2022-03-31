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كورونا كوردستان.. حالة وفاة و٦٨ إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-31T17:33:41+0000
كورونا كوردستان.. حالة وفاة و٦٨ إصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة مع اصابة ٦٨ شخصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٤١٧٧ فحصا جديدا أظهرت فيها الإصابات الجديدة، كما شخصت تعافي ١٤٠ شخصا آخر.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض ب٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

اما مجموع الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة فقد بلغت ٤١٣٨٥٣١ فحصا، أظهرت إصابة ٤٣٦٣٣١ شخصا، اكتسب  ٤٢٨١١٢ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي ٧٧٩ مصابا تحت العناية الطبية، فيما ارتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الى ٧٤٣٢ حالة في جميع مناطق الاقليم.

 

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