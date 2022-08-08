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كورونا كوردستان.. حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T16:22:40+0000
كورونا كوردستان.. حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين تسجيل حالة وفاة واحدة، و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها أجرت "2694 فحصاً مختبرياً وسجلت 673 حالة شفاء من فيروس كورونا".

وأضافت أن "إجمالي أعداد الوفيات بقي على حاله عند 7460 حالة بعد ان كان ثابتا طيلة الايام الاربعة الماضية، بينما ارتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى 463 ألفاً و544، في حين بلغ إجمالي المتعافين من الوباء 451 ألفاً و288 شخصاً".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان،سجلت يوم أمس الأحد صفر وفاة، و288 إصابة بفيروس كورونا.

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