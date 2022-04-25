كورونا كوردستان.. حالة وفاة واحدة واصابة 57 شخصا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان،اليوم الاثنين، ان شخصا واحدا توفي واصيب 57 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1281 فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف 57 شخصا بفيروس كورونا في جميع مناطق الإقليم.

وأشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 33 مصابا، مقابل وفاة مصاب واحد.

وأجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم في مختبرات الوزارة 417867 شخصا ظهر أن 437172 منهم مصابون بالفيروس، تعافى منهم 429269 مصابا وبقي 455 مصابا تحت العناية الطبية، فيما ارتفع العدد التراكمي للاشخاص الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس 7448 شخصا.