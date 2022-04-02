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كورونا كوردستان.. حالة وفاة واحدة واصابة 19 شخصا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-02T11:26:35+0000
كورونا كوردستان.. حالة وفاة واحدة واصابة 19 شخصا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة مع 19 اصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1605 فحصا جديدا، أظهرت اصابة 19 شخصا جديدا في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 40 مصابا الشفاء من الفيروس بعد تلقي العلاج اللازم، مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس بـ21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت مختبرات الوزارة في الفترة ذاتها باجراء 4143555 فحصا، اسفرت عن اكتشاف 436410 اصابة بالفيروس، شفي منهم 428229 مصابا وبقي 746 مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ العدد التراكمي لمجموع الوفيات 7435 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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