كورونا.. كوردستان تواصل تسجيل إصابات منخفضة بـ163 حالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 8 وفيات و163 إصابة جديدة مقابل 337 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 301 الصادر عن الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3915 فحصا جديدا من بينها 1683 في اربيل و557 في السليمانية و1577 في دهوك و1 في حلبجة و63 في كرميان و22 في رابرين، مبينا ان النتائج اسفرت عن اكتشاف 163 اصابة جديدة من بينها 37 في السليمانية و37 في السليمانية و85 في دهوك و4 في كرميان.

واشار البيان الى اكتساب 337 مصابا الشفاء التام من بينهم 134 في اربيل و11 في السليمانية و171 في دهوك و2 في حلبجة و19 في كرميان، مؤكدا وفاة 8 مصابين من بينهم 1 من اربيل و1 من السليمانية و3 من دهوك و2 من كرميان و1 من رابرين.

ولفت البيان الى ان تلك الفحوصات اظهرت اصابة 102267 شخصا من بينهم 36066 من اربيل و29566 من السليمانية و33537 من دهوك و3098 من حلبجة، فيما اشار البيان الى اكتساب (67881 مصابا الشفاء من المرض من بينهم 24046 من اربيل و20155 من السليمانية و20750 في دهوك و2930 في حلبجة. وافاد البيان بان 31030 مصابا باقون تحت العناية الطبية في جميع مناطق الاقليم من بينهم 11117 من اربيل و7770 من السليمانية و12117 من دهوك و26 من حلبجة، لافتا الى ان 3356 مصابا فقدوا حياتهم جراء المرض من بينهم 903 من اربيل و1641 من السليمانية و670 من دهوك و142 من حلبجة.