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كورونا كوردستان.. انخفاض في الوفيات وارتفاع ملحوظ بحالات الشفاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-14T16:10:10+0000
كورونا كوردستان.. انخفاض في الوفيات وارتفاع ملحوظ بحالات الشفاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اكتساب 1538 مصابا بفيروس كورونا الشفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى انخفاض عدد الوفيات إلى أربع حالات في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة بشأن آخر احصاءاتها حول فيروس كورونا المستجد COVID19 ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٨١٥ فحصا أظهرت اصابة ١٢٠٣ اشخاص في جميع المناطق.

واشار البيان الى ان ١٥٣٨ مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها، فيما تأكد وفاة أربعة مصابين فقط في جميع محافظات الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١ ألفاً و٨٧١ مصاباً خرجوا جميعا بعد تلقي العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس.

واكد ان مختبرات الوزارة اجرت ما مجموعه ثلاثة ملايين و٩١٧ ألفاً و٨٣٩ فحصا اظهرت اصابة ٤٢٢ ألفاً و٩١٨ شخصا في جميع مناطق الاقليم.

وختم البيان بأن الفترة نفسها شهدت شفاء ٤٠٠ ألفاً و٩٩٣ مصابا ، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات خلال الفترة الماضية ٧٣٠٤ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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